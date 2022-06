కేంద్రం ఏం చేస్తోంది-ఎన్ఐఏ నిద్రపోతోందా - సాయిరెడ్డి సంచలన ట్వీట్లు-అదీ తెలుగులోనే !

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీకీ, కొన్ని మీడియా ఛానళ్లు, పత్రికలకూ మధ్య జరుగుతున్న పోరు పతాకస్ధాయికి చేరుకుంటోంది. అదే సమయంలో ఆయా మీడియా సంస్ధల్ని టార్గెట్ చేస్తూవైసీపీ నేతలు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు కేంద్రం నుంచి సహకారం లభించడం లేదు. దీంతో వైసీపీ నేతల్లో ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతకంతకూ పెరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇదే క్రమంలో తాజాగా ఎల్లో మీడియా ఛానళ్లు దేశద్రోహానికి పాల్పడుతున్నట్లు సంచలన ఆరోపణలు చేసిన వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి.. వాటిపై కేంద్రం చర్యలకు డిమాండ్ చేశారు. అయినా పట్టించుకోకపోవడంతో ఈసారి ఆయన కేంద్రానికే గురిపెట్టారు.

English summary

ysrcp mp vijaya sai reddy on today put tweets on questioning central govt and nia for what they are doing against yellow media conspiracies in ap.