తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లి అనంతలోకాలకు... కడప రోడ్డుప్రమాదంలో ముగ్గురు మహిళల దుర్మరణం!!

oi-Dr Veena Srinivas

మితిమీరిన వేగంతో వాహనాలను నడపొద్దని చెప్పినా, వాహనాలను నడిపే సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పదేపదే ఆర్టిఏ అధికారులు, ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా చెబుతున్నా రోడ్డు ప్రమాదాలు మాత్రం నిత్యకృత్యంగా మారుతున్నాయి. తాజాగా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని, ఎంతో సంతోషంగా స్వస్థలానికి తిరిగి వెళుతున్న క్రమంలో కడప జిల్లాలో ఊహించని విధంగా రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు మహిళలు ప్రాణాలు కోల్పోగా, 8 మంది గాయాల పాలైన ఘటన ఆయా కుటుంబాలలో శోకాన్ని మిగిల్చింది. ఈ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

The incident took place in Kadapa district where three women died in a road accident while returning from tirumala lord venkeshwara swamy. In this incident 8 others were seriously injured.