చంద్రబాబు మనల్నే కోరారు- బాలయ్య సైతం : విజన్ ఎవరికి ఉన్నట్లు : సభలో జగన్ ఫైర్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

అసెంబ్లీలో సీఎం జగన్ ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు లక్ష్యంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. సమావేశాల ప్రారంభ సమయంలో టీడీపీ సభ్యులు గవర్నర్ ను అవమానించారంటూ సీరియస్ అయ్యారు. చంద్రబాబు సభకు ఎందుకు రావటం లేదో ఆయనకే తెలియాంటూ..అయితే, టీవీలో మాత్రం చూస్తూ ఉంటారని వ్యాఖ్యానించారు. తాము ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సమయంలో ఎప్పుడూ ఇలా వ్యవహరించలేదన్నారు. అసలు చంద్రబాబు ఏదైనా ఒక మంచి పని చేసారా అని ప్రశ్నించారు. ఆయన పేరు చెప్పగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది వెన్నుపోటు మాత్రమేనని ఎద్దేవా చేసారు.

English summary

AP CM Jagan had said in the assembly that Chandrababu had reached out to the govt to make Kuppam as revenue division that he couldnt fulfil in his tenure.