Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్ర‌బాబునాయుడి మాట విన‌నంటున్నారు ఆ మాజీ మంత్రి. ఎట్టి ప‌రిస్థితుల్లోను ఈసారి తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వ‌స్తుంద‌ని, 160 సీట్లు సాధించ‌డం ఖాయ‌మ‌ని, ఆ త‌ర్వాత వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయ‌కుల వీపులు ప‌గ‌ల‌డం ఖాయ‌మ‌న్నారు. ఎన్ని జ‌న్మ‌లెత్తినా జ‌గ‌న్ మళ్లీ ముఖ్య‌మంత్రి కాలేర‌ని, ఆయ‌న్ను త‌రిమి కొట్ట‌డానికి ఈ రాష్ట్ర ప్ర‌జ‌లంతా సిద్ధంగా ఉన్నార‌ని, ఈసారి బాబు మాట విన‌నందుకు ముందే మ‌మ్మ‌ల్ని క్ష‌మించాల‌ని కోరుతున్నామంటున్నారు గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన మాజీ మంత్రి, సీనియ‌ర్ నేత ప్ర‌త్తిపాటి పుల్లారావు.

English summary

Who was the former minister who did not listen to Chandrababu Naidu? why the reason here is all