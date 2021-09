Andhra Pradesh

వినాయక చవితి ఉత్సవాలపై ఆంక్షలు విధించిన ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటోంది. హిందూ వ్యతిరేక ప్రభుత్వంగా ప్రతిపక్షాలు వైసీపీని టార్గెట్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ ఇదే అంశంపై మరోసారి స్పందించారు.గణేశ్ ఉత్సవాలపై నిషేధం ఎందుకు విధించారో నిజంగా తనకు అర్థం కావడం లేదన్నారు. కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా సంస్కృతి సంప్రదాయాలు, ధర్మానికి ముడిపడి ఉన్న వినాయక చవితి పండగకు కోవిడ్ నిబంధల వల్ల అనుమతులు ఇవ్వలేకపోతున్నామని చెప్పడం నమ్మశక్యంగా లేదన్నారు. కోవిడ్ నిబంధనలు కేవలం వినాయక చవితి పండగకు మాత్రమే వర్తిస్తాయా? వైసీపీ ప్రజా ప్రతినిధులు, వారి కుటుంబ సభ్యుల పుట్టిన రోజులకు, పండగలకు, పబ్బాలకు వర్తించవా? అని ప్రశ్నించారు.

Pawan Kalyan said he did not really understand why the ban imposed on Ganesh festival.He questioned that these covid rules apply only to the festival of Vinayaka Chaviti?