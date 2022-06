ఆత్మకూరు ఉప ఎన్నికల్లో ఎందుకు వెనకబడ్డాం? వైసీపీలో అంతర్మథనం!!

Andhra Pradesh

ఆత్మ‌కూరు ఉప ఎన్నిక‌ల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ త‌ర‌ఫున మేక‌పాటి విక్ర‌మ్ రెడ్డి 82,742 ఓట్ల మెజారిటీతో ఘ‌న‌విజ‌యం సాధించారు. మొద‌టి నుంచి ల‌క్ష ఓట్ల‌కు పైగా మెజారిటీ సాధించాల‌ని ముఖ్య‌మంత్రి ల‌క్ష్యాన్ని నిర్ధేశించారు. గ్రామాల‌వారీగా, మండ‌లాల‌వారీగా మంత్రుల‌ను, ఎమ్మెల్యేల‌ను పార్టీ సీనియ‌ర్ నేత‌ల‌ను ఇన్‌ఛార్జిలుగా నియ‌మించారు. కానీ అనుకున్న ల‌క్ష్యానికి పార్టీ ఆమ‌డ దూరంలో నిలిచిపోయింది. గెలిచాన‌న్న తృప్తిక‌న్నా అనుకున్న మెజారిటీ రాలేద‌న్న అసంతృప్తే ఆ పార్టీని వెంటాడుతోంది.

An interrogation in the YCP as to why the majority of one lakh votes could not be achieved in Atmakur