చంద్రులు రాష్ట్రాలు మారుతున్నా! జగన్ ఏపీలోనే ఉంటున్నా ! అంతా కాషాయ వ్యూహమేనా ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

మరో ఏడాది నుంచి ఏడాదిన్నర వ్యవధిలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. వీటి కోసం ఇరు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ పార్టీలు సన్నద్ధమవుతున్నాయి. వీటి లక్ష్యం ఆయా ఎన్నికల్లో గెలుపే కావాల్సి ఉంది.కానీ ఆయా పార్టీల అధినేతలు మాత్రం అంతకు మించిన సమీకరణాలపై దృష్టిపెడుతున్నారు. ముఖ్యంగా కేసీఆర్, చంద్రబాబు తమ రాష్ట్రాలతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాలపై దృష్టిపెడుతుంటే, వైఎస్ జగన్ మాత్రం ఏపీకే పరిమితం అవుతానని చెప్పేస్తున్నారు. అయితే వారిద్దరు ఎందుకుజాతీయ స్ధాయిలో దూకుడుగా వెళుతుంటే, ఈయన మాత్రం స్వరాష్ట్రానికే పరిమితమవుతున్నారనే దానిపై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

kcr and chandrababu's out of state aspirations and ys jagan's confinement to ap seems to the part of bjp's big plans in telugu states.