భర్త సంసారానికి పనికిరాడని కృష్ణానదిలో భార్య వినూత్న నిరసన దీక్ష

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

భర్త సంసారానికి పనికిరాడని తెలిసి ఓ భార్య వినూత్న నిరసనకి దిగింది. చందర్లపాడు మండలం ఏటూరు కృష్ణా నదిలో తన భర్త సంసారానికి పనికిరాడని, ఆ విషయం తెలిసి కూడా తనకు పెళ్లి చేశారని, తనను మోసం చేశారని, తన భవిష్యత్ ను నాశనం చేశారని ఆరోపిస్తూ బాధితురాలు తనకు న్యాయం కావాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన దీక్ష చేపట్టింది.

English summary

In eturu Krishna river in Chandralapadu mandal a wife staged an innovative protest in the river Krishna saying that her husband is impotent. A woman named Navyata along with her family in a protest demanding justice.