కాపులకు సీఎం పోస్ట్ ! చంద్రబాబు ఆఫర్ పవన్ కోసమా ? వలసల్ని ఆపేందుకా ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో రాజకీయాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. నిన్న మొన్నటివరకూ కొనసాగిన రాజకీయమే భవిష్యత్తులోనూ కొనసాగుతుందన్న నమ్మకం లేదు. ఏ రోజు, ఏ రాత్రి ఎలా మారుతుందో తెలియడం లేదు. వచ్చే ఎన్నికల్లో వైసీపీని ఎలాగైనా అధికారానికి దూరం చేసేందుకు విపక్షాలు చేస్తున్నప్రయత్నాలు ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో కాకపుట్టిస్తున్నాయి. తాజాగా విపక్ష నేత చంద్రబాబు తాను సీఎం పదవి వదులుకుని కాపుల్ని అయినా సీఎం చేస్తానంటూ గోదావరి జిల్లాల టూర్ లో చెప్పినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో ఈ వ్యవహారంపై ఆసక్తికర చర్చ మొదలైంది.

English summary

chandrababu's reported cm post offer to kapu community causes new debate in the state. the question is babu's offer is for pawan kalyan or stop turncoats to janasena from tdp.