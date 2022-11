చంద్రబాబుతో ప్లస్సా ? మైనస్సా ? పవన్ అంతర్మథనం ! కీలక సమీకరణాలివే.. ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో ప్రధాని మోడీ వైజాగ్ టూర్ తర్వాత ఓ కీలక చర్చ జరుగుతోంది. ప్రధాని టూర్ కు ముందు మొదలైన ఈ చర్చ మోడీ-పవన్ భేటీ తర్వాత మరింత ముదిరింది. అది వచ్చే ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు-పవన్ పొత్తు పెట్టుకోవాలా వద్దా ? పెట్టుకుంటే పవన్ కు జరిగే లాభమెంత, నష్టమెంత ? పవన్ గత ఎన్నికల తరహాలోనే ఒంటరిగా పోటీ చేయాలా లేక కేంద్రం మద్దతు ఉన్నందున బీజేపీతో కలిసి పోటీ చేస్తే జరిగే మేలెంత ? సీఎం అభ్యర్దిగా తనను ప్రకటించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న బీజేపీని కాదని, చంద్రబాబును సీఎం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడన్న అపవాదు భరించడం అవసరమా అనేది ఈ చర్చ సారాంశం.

English summary

with recent political developments in ap, now jansena chief pawan kalyan is in dilemma to go with chandrababu or not in 2024 polls.