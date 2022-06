ఏపీలో అత్యంత బలంగా బీజేపీ ! ఉండవల్లి వ్యాఖ్యలు నిజమేనా ? రాష్ట్రపతి పోరుతో మరోసారి..

Andhra Pradesh

ఏపీలో బలోపేతం అయ్యేందుకు బీజేపీ గత రెండు దశాబ్దాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంది. కానీ ఆ పార్టీలోని కొందరు నేతల కారణంగా బీజేపీ ఇప్పటికీ నామమాత్రంగానే కనిపిస్తోంది. గత ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన అన్ని చోట్లా డిపాజిట్లు కోల్పోయిన బీజేపీ. మరోసారి 2024లోనూ అదే ఫీట్ రిపీట్ చేసేలా కనిపిస్తోంది. కానీ త్వరలో జరిగే రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు వచ్చేసరికి మాత్రం బీజేపీ మరే ఇతర రాష్ట్రంలో లేనంత బలంగా ఏపీలో కనిపిస్తోంది. కాంగ్రెస్ మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ కూడా తాజాగా ఇదే విషయం చెప్పారు.

English summary

former congress mp undavalli arun kumar had said that bjp is so strong in ap than any other state because of ruling and opposition parties support.