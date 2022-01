సమంత- నాగచైతన్య మళ్లీ కలుస్తారా : సామ్ తాజా నిర్ణయం వెనుక - ఏం జరుగుతోంది..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఆ ఇద్దరూ మళ్లీ కలుస్తున్నారా. అది జరిగే అవకాశం ఉందా. అసలు ఈ చర్చ ఇప్పుడు ఎందుకు మొదలైంది. అవును. సమంత - నాగచైతన్య మళ్లీ కలిసే అవకాశం ఉందా అనే చర్చ టాలీవుడ్ సర్కిల్స్ లో మొదలైంది. వీరిద్దరి డైవర్స్ వ్యవహారానికి ముందు పెద్ద ఎత్తున కథనాలు బయటకు వచ్చాయి. ఆ తరువాత జరిగిన ప్రచారాన్ని నిజం చేస్తూ సమంత - నాగచైతన్య అక్టోబర్‌ 2న విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు. తమ దారులు వేరని, ఇకమీదట తాము దంపతులుగా జీవించబోమని వెల్లడిస్తూ అభిమానులకు షాకిచ్చారు.

English summary

News is making rounds in film nagar that Samantha and Naga Chaitnya would patch up again as they have deleted their divorce post on their social handles.