ఉద్యోగ నేతలకు ఇరకాటం : అటు ప్రభుత్వం - ఇటు హైకోర్టు - న్యాయస్థానం తాజా వ్యాఖ్యలతో..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

పీఆర్సీ సాదన కోసం ఉద్యోగ సంఘాలు ఆందోళన తీవ్రతరం చేసాయి. రేపు (గురువారం) ఛలో విజయవాడకు పిలుపునిచ్చాయి. పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. అయినా..నిర్వహించి తీరుతామంటూ ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అటు ప్రభుత్వం నుంచి సమ్మెకు వెళ్లవద్దంటూ ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ఇదే సమయంలో హైకోర్టు తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలతో ఇప్పుడు ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు తర్జన భర్జన పడుతున్నారు. పీఆర్సీకి సంబంధించి ఏపీ గెజిటెడ్‌ అధికారుల జేఏసీ అధ్యక్షుడు కేవీ కృష్ణయ్య హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన పిటీషన్ విచారణ సమయంలో హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

English summary

With the High Court's latest remarks, union leaders are now discussions over what to do about the strike.