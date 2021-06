విజయ్ మాల్యా , నీరవ్ మోదీ.. ఆ ఆర్ధిక నేరగాళ్లతో జగన్ కు పోలిక; యనమల షాకింగ్ కామెంట్స్ వెనుక రీజన్ ఇదేనా?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై అక్రమాస్తులు సంపాదించారని సి.బి.ఐ, ఈడీ కేసులు ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసులలో జగన్మోహన్ రెడ్డి సిబిఐ కోర్టు విచారణను ఎదుర్కొంటున్నారు . ఈరోజు కూడా సీఎం జగన్ అక్రమాస్తులపై సిబిఐ కోర్టులో విచారణ కూడా జరగనుంది . జగతి పబ్లికేషన్స్, వాన్ పిక్ చార్జిషీట్ల పై వాదనలు వినిపించనున్నారు. ఇప్పటివరకు జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులలో ఏ కేసులోనూ జగన్ దోషిగా నిరూపించబడలేదు.

English summary

Yanamala Ramakrishnudu compared AP CM Jagan mohan reddy with the white collar criminals Vijay Mallya, Neerav Modi and Mehul Choksi, who are accused in various financial scandals and absconded to forgein countries. YCP leaders are angry over the TDP leader's remarks that Jagan has been included in the list of financial criminals who have defrauded banks like Vijay Mallya, Neerav Modi and Mehul Choksi.