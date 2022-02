అవసరం తీరేవరకే అన్న.. అవసరం తీరాక దున్న అన్నట్లు జగన్ వైఖరి: యనమల ఫైర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ బదిలీ రాష్ట్రంలో రాజకీయ దుమారం రేపింది. డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ ను బదిలీ చేయడం పై రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ఉద్యోగుల ఛలో విజయవాడ కార్యక్రమం విజయవంతమైన తరువాత గౌతమ్ సవాంగ్ ను బదిలీ చేస్తారని వార్తలు వచ్చాయి. ఇక తాజా ఉత్తర్వులతో అవి నిజమని తేలింది. సీఎం పేషీలో అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషించిన సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి ప్రవీణ్ ప్రకాష్ పై బదిలీ వేటు పడి 24 గంటలు కూడా పూర్తికాకుండానే, రాష్ట్ర డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ పై బదిలీ వేటు పడటం ఇప్పుడు సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

Yanamala Ramakrishnudu made harsh remarks on AP CM YS Jaganmohan Reddy. He was outraged that Jagan was at the top in using employees,he was incensed that Gautam Sawang was removed from the post of DGP in an insulting manner.