ఏపీలో జగన్ క్యాబినెట్ మంత్రుల రాజీనామాల మతలబు ఇదే: మాజీ మంత్రి యనమల

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ ప్రభుత్వంపై టీడీపీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. జగన్ మోహన్ రెడ్డి అవినీతి పాలనతో రాష్ట్రాన్ని ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి నెట్టారు యనమల రామకృష్ణుడు ఆరోపించారు. ఇప్పుడు తన క్యాబినెట్ విధానంతో రాష్ట్రంలో రాజకీయ సంక్షోభం సృష్టించబోతున్నారు అంటూ యనమల రామకృష్ణుడు అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Yanamala Ramakrishnudu accused the Jagan government of trying to cover up their administrative failures. That is why the decision was taken to change the ministers, said Yanamala Ramakrishnudu.