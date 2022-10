నారా బ్రాహ్మణిపై ఫేక్ ప్రచారం..

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ నేత నారా లోకేష్ సతీమణి నారా బ్రాహ్మణిపై సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్త ప్రచారమవుతోంది. బ్రాహ్మణి ఒక నిరుపేద మహిళ అని, అలాంటి ఆమెకు రూ.1600 కోట్లతో తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలితకు సంబంధించిన ఫామ్ హౌస్ ను కొనబోతున్నారనేది ఆ వార్త సారాంశం. అంతటి డబ్బులు ఆమెకు ఎక్కడినుంచి వచ్చాయంటూ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చేసిన పలు పోస్టులు వైరల్ గా మారాయి.

English summary

The gist of the news is that Brahmani is a poor woman and she is going to buy a farm house belonging to former Chief Minister of Tamil Nadu Jayalalithaa for Rs.1600 crores.