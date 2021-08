ప్రేయసిపై అనుమానంతో పెళ్లి రద్దు ; ఆపై పెట్రోల్ పోసి, నిప్పంటించిన యువకుడి దారుణం !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో యువతులపై దారుణాలు నిత్యకృత్యంగా మారుతున్నాయి. మొన్నటికి మొన్న గుంటూరులో పట్టపగలు నడిరోడ్డుపై ప్రేమోన్మాది రమ్యను కత్తితో పొడిచి హతమార్చిన ఘటన మరిచిపోకముందే తాజాగా మరో ఘటన వెలుగు చూసింది. దేశంలో నిర్భయ వంటి చట్టాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దిశ చట్టం ఉన్నప్పటికీ మృగాళ్ల వైఖరిలో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు.

English summary

A young man brutally set fire to his girlfriend by pouring petrol took place in Poosapatirega mandal, Chowduwada, Nellimarla constituency, Vijayanagaram district. Suspicious of his girlfriend, he rejected to marry her and poured petrol on her and set her on fire. The young woman's elder sister and nephew were also injured in the incident. Police registered a case and arrested the accused. The young woman is currently being treated for burns.