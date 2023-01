షాకులు ఇవ్వటంలో వైఎస్ జగన్, కేసీఆర్ ఇద్దరూ ఇద్దరే.. తగ్గేదేలే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఇద్దరూ ఒకే బాటలో ప్రయాణం చేస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. చాలా విషయాల్లో ఇద్దరు ఒకే విధంగా రియాక్ట్ అవుతున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. సొంత పార్టీ నేతలపై ఇద్దరి వ్యవహారశైలి దాదాపు ఒకే విధంగా ఉన్నట్లుగా తాజా రాజకీయ పరిణామాలతో అర్థమవుతుంది. ఇంతకీ సీఎం కేసీఆర్, జగన్ ఇద్దరూ ఒకే విధంగా తీసుకుంటున్న ఆ నిర్ణయాలు ఏమిటి? ఎందుకు ఇద్దరూ ఒకటే అన్న చర్చ జరుగుతుంది అన్న విషయానికి వస్తే..

English summary

It is known that both YS Jagan and KCR are the same in giving silent shocks to their own party leaders. Jagan shocked Anam Ramanarayana reddy for speaking against the government, KCR shocked Ponguleti srinivas reddy.