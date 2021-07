సచివాలయ ఉద్యోగులకు జగన్ భారీ షాక్ లు-డిప్యుటేషన్ల రద్దు, ప్రజా దర్బార్, బయోమెట్రిక్ కోతలు

Andhra Pradesh

ఏపీలో ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల వద్దకు పూర్తి స్ధాయిలో తీసుకెళ్లేందుకు వైసీపీ సర్కార్ తీసుకొచ్చిన గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల విషయంలో తాజాగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అయితే ఈ నిర్ణయాలు ఉద్యోగులకు మాత్రం షాకిచ్చాయి. ఇప్పటివరకూ సాధారణ హాజరు పుస్తకాల్లో సంతకాలు పెడుతున్న ఉద్యోగులకు బయోమెట్రిక్ లేకపోతే ఈ నెల జీతాలు ఇవ్వబోమని ప్రభుత్వం తేల్చిచెప్పింది. మరోవైపు సచివాలయాల్లో పని ఒత్తిడి తట్టుకోలేక వివిధ శాఖలకు డిప్యుటేషన్లపై వెళ్లిన ఉద్యోగులకూ సర్కార్ షాకిచ్చింది.

andhrapradesh government has made compulsory biometric attendence for village, ward secretariat employees and cancelled the deputations of the employees who are working in other departments.