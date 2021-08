చంద్రబాబు అడుగుజాడల్లోనే జగన్-తప్పయినా తప్పడం లేదా ? మరీ ఈ రేంజ్ లోనా ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం కొలువుదీరి ఈ మధ్యే రెండేళ్లు పూర్తయింది. ఈ కాలంలో వైసీపీ సర్కార్ తీసుకుంటున్న పలు నిర్ణయాలు చూస్తుంటే గత చంద్రబాబు హయాంలో జరిగిన తప్పిదాలంటూ వేటిని వైసీపీ నేతలు ఇన్నాళ్లూ విమర్శించారో సరిగ్గా అవే ఇప్పుడు అమలు చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. అంతే కాదు దానికి పది రెట్లు ఎక్కువగా, వేగంగా మరీ చంద్రబాబు నిర్ణయాల్ని వైసీపీ సర్కార్ ఫాలో అయిపోతోంది. ఎందుకంటే దారులన్నీ మూసుకుపోయిన ప్రస్తుత పరిస్దితుల్లో ఇంతకంటే మరే గొప్ప మార్గం కూడా కనిపించడం లేదు.

English summary

ysrcp chief and current chief minister of andhrapradesh ys jagan has been following the footsteps of his predecessor chandrababu naidu in getting loans through corporations and creation of pd accouts.