కేసీఆర్ బాటలోనే జగన్ ? నాన్ పొలిటికల్ జేఏసీ ప్లాన్ రిపీట్- 3 రాజధానులకు వర్కవుట్ అయ్యేనా !

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్న మూడు రాజధానుల్ని ఎట్టిపరిస్దితుల్లోనూ అమల్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది. ఇదే క్రమంలో తమకు అడ్డంకిగా మారిన అమరావతి పాదయాత్రకు సైతం చెక్ పెట్టేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే వైసీపీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు పాదయాత్రను అడ్డుకోవాలని బహిరంగంగానే పిలుపులు ఇస్తున్నారు. అయినా ప్రజలు ముందుకు కదలడం లేదు. దీంతో నాన్-పొలిటికల్ జేఏసీ రూపంలో ఓ కొత్త వేదికను ఇందుకోసం తెరపైకి తెచ్చారు. ఇది గతంలో కేసీఆర్ తెలంగాణలో చేసిన ప్రయోగమే.

English summary

ap cm ys jagan has now following the non-political jac plan in the state for three capitals on the footsteps of neighbouring cm kcr's earlier plan for telangana movement.