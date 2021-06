మహిళల్లో కొండంత ఆత్మవిశ్వాసం.. కోటి జనాభాకు మంచి జరిగే గొప్ప కార్యక్రమం : వైఎస్ జగన్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం వై ఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఎన్ని సమస్యలు ఎదురైనప్పటికీ ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తున్నారు. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఎస్సీ, ఎస్టీ,బిసి, మైనారిటీ వర్గాలకు చెందిన 45 నుండి 60 ఏళ్ల వయసున్న మహిళలకు వైయస్సార్ చేయూత పథకం ద్వారా 18,750 రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించారు ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి.

వైఎస్సార్ చేయూత .. రెండో ఏడు కూడా , వైఎస్ జగన్ చేతుల మీదుగా పేద మహిళల అకౌంట్లలో నగదు జమ

English summary

CM Jaganmohan Reddy today handed over cash to the beneficiaries of the second year under the YSR Cheyutha scheme launched by the AP government at his office. He reminded that 78 thousand women have set up grocery shops , As many as 1.9 lakh women are bought cows and buffaloes, said CM Jaganmohan Reddy. He said it was a great event that would be good for the crore population.