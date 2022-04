మూడ్రోజుల పాటు జగన్ సోలో మంత్రి-కేబినెట్ రాజీనామాతో- అధికారంలోకి వచ్చాక రెండోసారి

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో కేబినెట్ విస్తరణ నేపథ్యంలో నిన్న మంత్రులంతా రాజీనామాలు సమర్పించారు. కేబినెట్ లోని 24 మంత్రులు చేసిన రాజీనామాల్ని సీఎం జగన్ గవర్నర్ కు పంపారు. వాటికి అక్కడ ఆమోదం లాంఛనమే. దీంతో ప్రస్తుతం ఏఫీ కేబినెట్ లో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న జగన్ వద్దకు మంత్రుల శాఖలన్నీ వచ్చి చేరబోతున్నాయి. తిరిగి కొత్త కేబినెట్ ఏర్పాటయ్యే వరకూ అన్ని శాఖలకూ ఏకైక మంత్రిగా జగనే ఉండబోతున్నారు.

English summary

with ap cabinet ministers resignations, ys jagan become solo minister for next three days. this is second time after he came to power.