ఆదిత్యనాథ్ దాస్ కు బంపర్ ఆఫర్- రిటైర్మెంట్ తర్వాత జగన్ సలహాదారుగా ఎంట్రీ ?

oi-Syed Ahmed

ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఆదిత్యనాథ్ పదవీకాలం ఈ నెలాఖరుతో ముగిసిపోనుంది. ఇప్పటికే ఓసారి ముూడు నెలలు పొడిగించిన ఆయన పదవీకాలాన్ని మరోసారి పొడిగించరాదని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడంతో ఆయన రిటైర్ కాక తప్పని పరిస్ధితి. అయితే ప్రభుత్వ పాలనతో ఆయనకున్న విశేషమైన అనుభవాన్ని భవిష్యత్ అవసరాలకు వాడుకోవాలని సీఎం జగన్ నిర్ణయించడంతో ఆయనకు కీలక బాధ్యతలు దక్కే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

after ysrcp government in andhrapradesh decided not to extend chief secretary adityanath das further, cm jagan plans to utilize his services as chief advisor for water resources department soon.