వైఎస్ జగన్ మళ్లీ సీఎం కావాలని కోరుకున్నా; రొట్టెల పండుగలో అనిల్ కుమార్ యాదవ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ కులమతాలకతీతంగా నెల్లూరులో జరిగిన రొట్టెల పండుగలో పాల్గొన్నారు. మాజీ మంత్రి , వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అనిల్ కుమార్ యాదవ్ నెత్తిన టోపీ పెట్టుకుని, మెడపై శాలువా వేసుకుని అచ్చం ముస్లిం వేషధారణలో బారాషహీద్ దర్గా దగ్గరకు చేరుకుని రొట్టెల పండుగలో పాల్గొన్నారు.

ప్రకృతి అందాల వీక్షణం; సికింద్రాబాద్-పూణే శతాబ్ది ఎక్స్‌ప్రెస్ విస్టాడోమ్ కోచ్ ప్రయాణం; ప్రత్యేకతలు ఇవే!!

English summary

Former minister Anil Kumar Yadav said that he wanted YS Jagan to become CM again and wishes for the fulfillment of his three wishes at the Nellore bara shaheed roti Festival.