తిరుపతికి వైఎస్ జగన్: చిల్డ్రన్ ఆస్పత్రి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన; సీఎం పర్యటన సాగుతుందిలా!!

ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి నేడు తిరుపతిలో పర్యటించనున్నారు. పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో సీఎం జగన్ పాల్గొననున్నారు. సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో తిరుపతిలో భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు వైసీపీ మంత్రులు, నేతలు. ఈరోజు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి తిరుపతి పర్యటన నేపథ్యంలో ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది తలెత్తకుండా పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.

AP CM YS Jagan Mohan Reddy will visit Tirupati today. CM Jagan will be involved in various development activities besides laying the foundation stone for the construction of the Children's Hospital.