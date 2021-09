షర్మిలకు అదీ దక్కనీయని జగన్: ఇక మిగిలింది అదొక్కటే -విజయమ్మ ఆశలు అవే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైఎస్సార్ బిడ్డలు ఇద్దరూ ఇప్పుడు రెండు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయం చేస్తున్నారు. తన మాట కాదని తెలంగాణలో పార్టీ ప్రారంభించిన తీరు తో చెల్లి పైన జగన్ ఆగ్రహంగా ఉన్నారు. తండ్రి సమాధి వద్ద చాలాకాలం తరువాత ఒకే వేదిక మీదకు అన్నా - చెల్లి వచ్చారని అందరూ ఆసక్తిగా చూసారు. కానీ, ఇద్దరూ ఎవరి దారి వారిదే అన్నట్లుగా వ్యవహరించారు. అదే రోజు సాయంత్రం హైదరాబాద్ కేంద్రంగా విజయమ్మ తన భర్త వైఎస్సార్ ఆత్మీయ సదస్సు ఏర్పాటు చేసారు. అయితే, ముందుగానే ఆ సమావేశం అంతర్యం తెలిసిపోవటంతో విజయమ్మ-షర్మిల ఆశించిన వారెవరూ అక్కడ కనిపించలేదు.

English summary

Vijayamma and Sharmila totally depened on YSR legacy for political success. But, already YS Jagan owned his father image for his success. Sharmila now concentrating in padayatra.