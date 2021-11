వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్ధుల ప్రకటన - జగన్ ఆమోదం: జాబితా విడుదల..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైసీపీ నుంచి ఎమ్మెల్సీల అభ్యర్ధులను పార్టీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యే కోటాలో మూడు..స్థానిక సంస్థల కోటాలో 11 స్థానాలకు ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ ప్రకటించింది. అయితే, అటు శాసనసభలో..ఇటు 13 జిల్లాల స్థానిక సంస్థల్లో వైసీపీ పూర్తి మెజార్టీ ఉండటంతో మొత్తం 14 స్థానాలు వైసీపీ ఖాతాలోనే జమ కానున్నాయి. చివరి నిమిషం వరకు పెండింగ్ లో పెట్టకుండా ముందుగానే అభ్యర్ధుల ను ఖరారు చేయటం ద్వారా పార్టీలో ఎటువంటి గందరగోళానికి అవకాశం లేకుండా సీఎం జగన్ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఆమోదించిన జాబితాను సజ్జల ప్రకటించారు.

English summary

The official list of MLCs from YSRCP has been announced. Three from MLA quota,11 MLCs from local body quota will be declared later.