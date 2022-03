పెగాసస్ పై వైసీపీ పులిస్వారీ-మమత ఆరోపణే ఆధారం-సొంత దర్యాప్తేదీ ? తేడా వస్తే రాజకీయ నష్టం

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు పెగాసస్ స్పైవేర్ కొనుగోలు చేశారని బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ చెప్పారని చెప్తున్న అస్పష్ట ఆరోపణలపై వైసీపీ ఆధారపడుతోంది. దీని ఆధారంగానే చంద్రబాబును టార్గెట్ చేయడంతో పాటు అసెంబ్లీ సభాసంఘంతో విచారణ చేయిస్తోంది. సొంత దర్యాప్తు సంస్ధలైన ఏసీబీ, సీఐడీ వంటి వాటిని వదలిపెట్టి అసెంబ్లీ సభాసంఘం విచారణకే పరిమితం కావడం వెనుక వైసీపీ రాజకీయం ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశమవుతోంది.

English summary

ysrcp government in ap is seems to be depending on mamata banerjee's allegations on chandrababu over pegasus spyware purchase rather than own inquiry.