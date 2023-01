ఇంకా ఎందర్ని బలి తీసుకుంటావ్: ఈ మరణాలు చంద్రబాబు చేసిన హత్యలే: భగ్గుమన్న వైసీపీ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

నెల్లూరు జిల్లాలోని కందుకూరు లో జరిగిన చంద్రబాబు సభలో తొక్కిసలాట ఘటనలో ఎనిమిది మంది మరణించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటన మరిచిపోకముందే తాజాగా గుంటూరు జిల్లాలో చంద్రబాబు సభలో మరోమారు తొక్కిసలాట జరిగింది. కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన వేళ ఆదివారం గుంటూరులో జరిగిన చంద్రబాబు సభలో ఒక్కసారి అభిమానులు, కార్యకర్తలు దూసుకురావడంతో తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది.

అంతా భ్రాంతియేనా... పొత్తుపై చంద్రబాబు ఆశలు గల్లంతేనా?

YSRCP has targeted Chandrababu as an monster. 11 people were killed in the stampedes in Guntur and kandukuru Sabha, ysrcp targets how many more people will be sacrificed for the sake of campaigning.