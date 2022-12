సెమీస్ లో జగన్, చంద్రబాబు!! ఫైనల్ లో?

Andhra Pradesh

Garikapati Rajesh

రానున్న ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం హోరాహోరీగా తలపడటం సహజంగా జరిగే పరిణామం. కానీ ఎన్నికలకు ఏడాదిన్నర సమయం ఉన్నప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో ఈ రెండు పార్టీలు ఒకరిపై మరొకరు కత్తులు దూసుకుంటున్నాయి. దీనికి కారణం వైసీపీ 'గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం' .. తెలుగుదేశం 'ఇదేం ఖర్మ రాష్ట్రానికి' అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి. తాము చేసిన పనులను ఇంటింటికి తిరిగి చెప్పుకోవడానికి ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రజాప్రతినిధులందరినీ ఇందులో భాగస్వాములనుచేశారు. దీనిలో పాలుపంచుకోని వారికి తర్వాత ఎన్నికల్లో సీటిచ్చేది లేదని ఖరాఖండిగా తేల్చేశారు. దీంతో వార్డు సభ్యుల నుంచి మంత్రుల వరకు అందరూ ఇంటింటికీ తిరుగుతున్నారు.

It is a natural development that the YSR Congress Party and the opposition Telugu Desam face each other in the upcoming elections