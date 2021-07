పవన్ కు ఇరకాటం..టీడీపీకి సంకటం : వైసీపీ గేమ్ ఛేంజ్- రఘురామే కారణమా..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

వైసీపీకి ఏమైంది. ఇప్పటి దాక కేంద్రం అడగకపోయినా అన్నింటా మద్దతిస్తూ వచ్చిన వైసీపీ వైఖరిలో సడన ఛేంజ్. పార్లమెంట్ వేదికగా కేంద్రంపై విమర్శల దాడి. ప్రధాని ముందే పోడియంలోకి వెళ్లి నినాదాలు. ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో..తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు ఇదే హాట్ టాపిక్. కేంద్రంలో ఎవరి మద్దతు లేకుండా బీజేపీ సొంతంగా పగ్గాలు చేపట్టటంతో... ఇక ప్రత్యేక హోదా సాధ్యం కాదనే అభిప్రాయం వ్యక్తం అయింది. ముఖ్యమంత్రి గా జగన్ పగ్గాలు చేపట్టిన తరువాత తొలి ఢిల్లీ టూర్ లోనూ ఇదే అంశం పరోక్షంగా స్పష్టం చేసారు.

English summary

YSRCP All of suddenly changed political game plan in parliaments sessions. YCP mp's demanding special stauts for AP and stall the house. seem to be big strategy behind YSRCP move