టీడీపీ చేతికి ఆయుధాలను అందిస్తున్న వైసీపీనేతలు.. వాటితో జగన్ పై లోకేష్ ఎటాక్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మళ్లీ వచ్చే ఎన్నికలలో అధికారం చేజిక్కించుకోవాలని ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇప్పటికే పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేస్తూ క్షేత్రస్థాయిలో పని చేయాలని సూచిస్తూ ఉంటే, వైసీపీ ఎమ్మెల్యేల తీరు ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలకు ఆయుధాన్ని ఇస్తున్నట్లుగా తయారయింది.

English summary

YSRCP leaders are giving weapons to TDP. Lokesh satirized Jagan with them. Lokesh satires that there is no need to block Jagan's visit, YCP leaders will block it.