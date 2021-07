చిత్తూరులో రూ.400 కోట్ల భూ కుంభకోణం... వైసీపీ నేతలపై నల్లారి కిశోర్ సంచలన ఆరోపణలు...

Andhra Pradesh

టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నల్లారి కిశోర్ కుమార్ రెడ్డి వైసీపీ నేతలపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. చిత్తూరు జిల్లాలోని పీలేరులో జాతీయ రహదారిని ఆనుకుని ఉన్న ప్రభుత్వ భూమిని వైసీపీ నేతలు,వారి అనుచరులు కబ్జా చేశారని ఆరోపించారు. అందులో లేఅవుట్లు వేసి విక్రయిస్తున్నారని చెప్పారు. జిల్లాకు చెందిన మంత్రి,ఎంపీ,ఎమ్మెల్యేల అండదండలతోనే ఇదంతా జరుగుతోందని ఆరోపించారు. దీనికి సంబంధించి తమ వద్ద అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. భూఆక్రమణలకు పాల్పడినవారిపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.

TDP leader Nallari Kishore Kumar Reddy has made sensational allegations against YSRCP leaders. He alleged that YSRCP leaders and their followers occupied the government land which is adjacent to the national highway in Pileru in Chittoor district.