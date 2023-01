ప్యాకేజీస్టార్ పవన్ కళ్యాణ్.. బీజేపీతో పొత్తు కానీ చంద్రబాబు చుట్టూ: విరుచుకుపడిన వైసీపీ మంత్రులు!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తాజా రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ పొత్తులపై నా ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతుంది. తాజాగా చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ కావడం ఏపీ అధికార పార్టీకి ఏమాత్రం రుచించడం లేదు. చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ తాజా భేటీపై వైసీపీ మంత్రులు నేతలు వరుసగా మూకుమ్మడి దాడి మొదలుపెట్టారు. చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ అమ్ముడుపోయారని, బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుని చంద్రబాబు చుట్టూ ఎందుకు తిరుగుతున్నారని, పవన్ ఒక ప్యాకేజీ స్టార్ అంటూ తీవ్ర స్థాయిలో పవన్ కళ్యాణ్ ని చంద్రబాబు ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

English summary

YSRCP Ministers Sidiri Appalaraju, Dadishetti Raja, Vanga Geetha and others have been targeted by saying that package star Pawan Kalyan is in alliance with BJP but roaming around Chandrababu.