క్యాపిటల్ కోసం జరిగిన సభకాదు; క్యాపిటలిస్టుల కోసం జరిగిన సభ: మండిపడిన గుడివాడ అమర్నాథ్

oi-Dr Veena Srinivas

న్యాయస్థానం టూ దేవస్థానం అంటూ అమరావతి ప్రాంత రైతులు తుళ్లూరు నుండి తిరుపతి వరకు మహా పాదయాత్ర నిర్వహించి, తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని, తిరుపతిలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. రైతులు నిర్వహించిన మహా పాదయాత్ర లో పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు పాల్గొనగా, ప్రతి జిల్లాలోనూ రైతుల పాదయాత్రకు విశేష మద్దతు లభించింది. శుక్రవారం నాడు తిరుపతి వేదికగా అమరావతి నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభ సక్సెస్ అయింది. ఈ సభకు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు, వైసీపీ ఎంపీ రఘురామ కృష్ణంరాజు, బీజేపీ చీఫ్ సోము వీర్రాజు, జనసేన, విపక్ష పార్టీల నేతలు హాజరయ్యారు. అయితే రైతు నిర్వహించిన మహాసభ పై వైసీపీ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు.

English summary

YSRCP MLA Gudivada Amarnath made harsh remarks on the Amaravati public meeting in Tirupati. This is not a meeting for AP capital, it is a meeting for capitalists, it is a Chandrababu plan, he said