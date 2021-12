ఉరి వెయ్యటం, విషం తాగటం.. ఏంటిది? టీడీపీ తీరుపై వైసీపీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ ఫైర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ ఏపీలో చేపడుతున్న సంక్షేమ పథకాల పై తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చేస్తున్న విమర్శల పై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. రాజమండ్రి సుబ్రహ్మణ్య మైదానంలో జగనన్న సంపూర్ణ గృహ పథకం లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు అందజేసిన ఎంపీ మార్గాని భరత్, జగనన్న సంపూర్ణ గృహ పథకం పొందడం కోసం వన్ టైం సెటిల్మెంట్ అందించడం ఒక చక్కని కార్యక్రమమని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

YSRCP MP Margani Bharath was furious over the criticism made by Telugudesam party leaders on welfare schemes being carried out in AP. He said OTS was being misrepresented and people were watching the tdp false propaganda.