షాకింగ్: జగన్ సర్కార్ అప్పులపై కాగ్ దర్యాప్తు -ప్రధాని మోదీకి ఎంపీ రఘురామ వినతి -జైలు శిక్ష తప్పదంటూ

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించి జగన్ సర్కారుపై విపక్షాలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తుండటం, ఇప్పటికే పరిమితి మించి అప్పులు చేసి ఉండటంతో కొత్త రుణాల కోసం ప్రభుత్వం రసహ్య గ్యారంటీలు ఇస్తున్నది ఆరోపిస్తున్న క్రమంలో నర్సాపురం వైసీపీ రెబల్ ఎంపీ మరో అనూహ్య చర్యకు పాల్పడ్డారు. జగన్ సర్కారు చేసిన అప్పులపై రాజ్యంగ సంస్థ కంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ (కాగ్) చేత దర్యాప్తు చేయించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కోరారు రఘురామ. శుక్రవారం ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన.. ప్రధానికి లేఖ, ఏపీ అప్పులు, జగన్ ఇంటి చుట్టూ నివాసాల కూల్చివేతలపైనా ఎంపీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎంపీ ఏమన్నారో ఆయన మాటల్లోనే..

English summary

narasapuram ysrcp mp raghu rama krishnam raju once again slams andhra pradesh chief minister ys jagan mohan reddy amid state financial status. speaking to media on friday, the rebel mp told thet he has wrote a letter to prime minister narendra modi urging for a cag enquiry on ap govt borrowing. raghu rama alleged that jagan govt is taking huge loans despite frbm limit rules.