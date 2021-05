ఎంపీ రఘురామ అడుగు బయటికి! -అనుమానాస్పద మృతి తప్పిందన్న బీజేపీ -జోగికి జగన్ మంత్రి పదవి!!

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

దేశ ద్రోహం కేసులో అరెస్టయిన నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజుకు సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసినా, విడుదల కోసం సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తప్పలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కులమతాలు, వర్గాల మధ్య చిచ్చురాజేసేలా, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కుట్రలు పన్నారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రఘురామకు సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం నాడే షరతులతో కూడిన బెయిల్ ఇచ్చినప్పటికీ, సంబంధిత ఆదేశాల జారీలో ఆలస్యం ఏర్పడటం, ఆ వెంటనే వీకెండ్ కావడంతో విడుదల ఆలస్యమైంది. ఆదివారం రాత్రి ఎంపీని ఆయన కొడుకు భరత్, లాయర్లు కలుసుకున్నారు. మరోవైపు ఎంపీ అరెస్టు వ్యవహారంపై విపక్ష టీడీపీ, బీజేపీలు జగన్ సర్కారుపై అసాధారణ, సంచలన ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి. వివరాలివి..

English summary

narasapuram ysrcp mp raghu rama krishnam raju likely tobe released on bail from cbi custody on monday. as supreme court gave him conditional bail in sedition case filed by ap cid, counsel of mp to fulfill bail process today. meanwhile, raghu rama's son bharatha along with advocate meets mp at secunderabad army hospital on sunday.