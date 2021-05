బోర్లా పడ్డ రఘురామ -చంద్రబాబుకూ శిక్ష -డా.సుధాకర్ తీరన్న సాయిరెడ్డి -సుప్రీంకోర్టుకు చేరిన తెలంగాణ రిపోర్ట్

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

దేశద్రోహం ఆరోపణలపై అరెస్టయిన నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు ఉదంతం రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. సీఐడీ కస్టడీలో పోలీసులు తనను టార్చర్ చేశారని ఎంపీ ఆరోపించడంపై తీవ్రంగా స్పందించిన సుప్రీంకోర్టు.. రఘురామకు సికింద్రాబాద్ లోని ఆర్మీ ఆస్పత్రిలో వైద్య పరీక్షలు, చికిత్స నిర్వహించాలని ఆదేశించడం తెలిసిందే.

గాయాలకు సంబంధించిన పరీక్షలు ఇప్పటికే పూర్తికాగా, రెండోరోజైన బుధవారం కూడా ఎంపీకి ఇతర వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. రఘురామ వ్యవహారంలో తెరవెనుక ఉన్న శక్తులన్నిటికీ శిక్షలు తప్పవని వైసీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, రాజ్యసభ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి జోస్యం చెప్పారు. రఘురామ, చంద్రబాబులపై సాయిరెడ్డి అనూహ్య వ్యాఖ్యలు చేశారు. వివరాలివి..

విజయన్ సంచలనం: అల్లుడికి అందలం -కేరళ కొత్త మంత్రులు వీరే -శైలజకు షాక్ -స్పీకర్‌గా ఎంబీ రాజేశ్

English summary

arrested ysrcp mp Raghuram Krishnam raju undergoes medical examination for the second day on Wednesday at the Thirumala Giri Army Hospital in Secunderabad. as per the supreme court ordes doctors and juditial official examine the alleged injuries of mp and send it to sc in a sealed cover. meanwhile ysrcp mp vijayasai reddy slams both raghu rama and tdp chief chandrababu.