రఘురామకు గాయాలపై సీఐడీ కీలక ప్రకటన -ఎంపీ కాళ్లకు పీఓపీ కట్లు -కణాలు దెబ్బతిన్నాయన్న ఎయిమ్స్

oi-Madhu Kota

సొంత పార్టీపై, ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసి, రాజద్రోహం కేసులో అరెస్టయి, సుప్రీంకోర్టు బెయిల్‌పై విడుదలైన నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ ఆరోగ్య పరిస్థితికి సంబంధించి షాకింగ్ రిపోర్టులు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఆయన నడవలేని స్థితిలో ఔట్ పేషెంట్ గానే ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఎంపీ కాళ్లపై అనుమానిత గాయాలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఐడీ కీలక వివరణ ఇచ్చింది. తప్పుడు ప్రచారాలు వద్దని హెచ్చరించింది. వివరాలివి.

English summary

according to media reports, Delhi AIIMS doctors found that the cells in the soles of the feet of ysrcp MP Raghu Rama Krishnam Raju were badly damaged. He had plaster of paris (POP) bandage tied to his legs. doctors suggested not to walk for two weeks. meanwhile, andhra pradesh cid department gave clarity on alleged injuries of raghuram. CID cid Raghuram was not injured in police custody. ap CID warned that it was incorrect to say that the military hospital had confirmed the presence of injuries.