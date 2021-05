రఘురామపై జగన్ సర్కారు సంచలనం -ఆ హక్కుంది కానీ, రక్తపాతం తలెత్తితే? -సుప్రీంలో కౌంటర్, ఇంకొద్ది గంటల్లో

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

సొంత పార్టీపై తిరుగుబావుటా ఎగరేసి, ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ను మళ్లీ జైలుకు పంపేదాకా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అడుగుపెట్టబోనని శపథం చేసి, చివరికి దేశద్రోహం కేసులో అరెస్టయిన నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు ఉదంతం రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. ఎంపీ రాజుపై రాజద్రోహం కేసు నిర్ణయం రాత్రికి రాత్రే తీసుకున్నది కాదని, సుదీర్ఘ కాలంగా ఆయన ప్రకటనలు, కార్యాచరణను నిశితంగా పరిశీలించిన తర్వాతే చర్యలకు ఉపక్రమించామని జగన్ సర్కారు సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపింది. ఏపీ హైకోర్టు బెయిల్ రద్దు చేయడాన్ని సవాలు చేస్తూ రఘురామ సుప్రీంకోర్టులో దాఖలు చేసిన పిటిషన్ కు జగన్ సర్కారు వేసిన కౌంటర్ లో పలు సంచలన అంశాలను పేర్కొంది..

జగన్ సంచలనం: రాజధాని అమరావతిలో అభివృద్ధికి శ్రీకారం -అసెంబ్లీ భేటీకి ముందే కరకట్ట రోడ్డుకు శంకుస్థాపన

English summary

The Andhra Pradesh has informed the Supreme Court that YSRCP MP Kanumuri Raghurama Krishnam Raju had made consistent and deliberate attempts to incite disaffection towards the State government by creating wedge between various classes and groups of citizens. The State government further submitted that the FIR lodged against Raju for the offence of sedition was registered only after thoroughly examining his statements."The Petitioner cannot be heard to say that the State ought to have waited with folded hands till an actual complaint was filed," the State government submitted.