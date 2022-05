నమ్ముతారో నవ్వుతారో మీ ఇష్టం: చంద్రబాబు పరువు తీసి.. విజయసాయిరెడ్డి సెటైర్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. టిడిపి వర్సెస్ వైసీపీ అన్నట్టుగా ఏపీలో పొలిటికల్ రచ్చ కొనసాగుతుంది. తాజాగా తెలుగుదేశం పార్టీ పొత్తులపై వైసిపి, వైసిపి సర్కార్ నిర్వహిస్తున్న గడపగడపకు ప్రభుత్వం కార్యక్రమంపై తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నాయి. ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ పై మాటల దాడి చేయడంలో ముందువరుసలో నిలిచే వైసీపీ ఎంపీ విజయ సాయి రెడ్డి సోషల్ మీడియా వేదికగా మరోమారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుపై వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.

English summary

Saireddy satires on Chandrababu that TDP is going to every party for alliances. Sai reddy slams tdp badude badudu program and shows his sarcasm with the posts.