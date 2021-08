విక్టరీ సింబల్స్, పచ్చ జెండాలతో పచ్చ రాబందుల శవ రాజకీయం ; లోకేష్ పై వైసీపీ ఎంపీల ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దళిత యువతి రమ్య హత్య ఘటన పెను దుమారంగా మారింది. ప్రేమోన్మాది చేతిలో పట్ట పగలు దారుణంగా హత్యకు గురైన రమ్య ఘటనపై జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తోంది టిడిపి. ఏపీ ప్రభుత్వ అసమర్థత వల్ల రాష్ట్రంలో మహిళలపై దాడులు పెరిగిపోతున్నాయని, యువతులకు రక్షణ లేకుండా పోతుందని టిడిపి నేతలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అంతేకాదు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఎవరు మరణించినా తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి నారా లోకేష్ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వెళ్తున్న విషయం తెలిసిందే.

దళిత యువతిని హతమార్చిన వెధవ చంద్రబాబు లాంటివాడే , లోకేష్ తో లుచ్చా పనులు : కొడాలి నాని ధ్వజం

Nara Lokesh went to visit Ramya's family after the latest Ramya murder incident in the order, targeted jagan's govt. With this, YCP leaders are setting fire to Nara Lokesh. YCP MP Nandigam Suresh is making harsh remarks that Lokesh will turn into a vulture if any dead body is found. YCP MP Vijayasaireddy is also targeting Lokesh's visit and setting it on fire, saying that the yellow vultures are doing corpse politics.