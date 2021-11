పార్లమెంట్ సమావేశాలకు పక్కా ప్లాన్ తో వైసీపీ; పార్లమెంటరీ పార్టీ భేటీలో జగన్ ఏం చెప్పారంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

నవంబర్ 29వ తేదీ నుంచి జరగనున్న పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలలో వైసిపి ఎంపీలు అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అధ్యక్షతన వైయస్సార్సీపి పార్లమెంటరీ పార్టీ భేటీ నిర్వహించింది. ఈ భేటీలో పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల్లో ప్రధానంగా ఏ అంశాలను లేవనెత్తాలి అన్న విషయాలపై ఎంపీలతో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి చర్చించారు. ఈ పార్లమెంటు సమావేశాలలో రాష్ట్ర సమస్యలను ప్రధానంగా ప్రస్తావించాలని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సమస్యలు పరిష్కరించడం కోసం కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు.

English summary

YSRCP MPs will go to Parliament sessions with a definite plan. During the parliamentary party meeting, Jagan directed that a number of issues be raised in the House, including those raised by Jagan at the Southern States Zonal Council meeting.