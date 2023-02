మూడు రాజధానుల్ని సుప్రీం వద్దంటే ? ప్లాన్ బీ రెడీ చేస్తున్న వైసీపీ ? కొడాలి హింట్ !

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం తెరపైకి తెచ్చిన మూడు రాజధానుల్ని ఒకవేళ సుప్రీంకోర్టు వద్దంటే అప్పుడు కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చి మూడు రాజధానులపై పార్లమెంటులో చట్టం చేయించేందుకు వైసీపీ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఏపీలో అమరావతి స్ధానంలో తెరపైకి వచ్చిన మూడు రాజధానులకు వ్యతిరేకంగా హైకోర్టు గతంలోనే తీర్పు చెప్పింది. దీన్ని వైసీపీ సర్కార్ సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసింది. దీనిపై విచారణ కొనసాగుతోంది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ లోపు సుప్రీంకోర్టు విచారణ పూర్తి చేసి రాజధానులకు అనుకూలంగా తీర్పు ఇస్తుందని వైసీపీ అంచనా వేస్తోంది. ఒకవేళ అలా కాకుండా సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు తీర్పునే సమర్ధిస్తే... ఏం జరగబోతోంది..?

ap cm ys jagan seems to be preparign plan b for after supreme court verdict over three capitals. former minister kodali nani says that his party to support the parties at centre who back three capitals in ap.