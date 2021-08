ఇక్కడ జగన్ బ్రేక్ కు అక్కడ రఘురామ కౌంటర్- కేంద్రం సాయంతో- వైసీపీ విలవిల

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ వర్సెస్ రెబెల్ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజుగా సాగిపోతున్న పోరు మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇప్పటికే కేంద్రం వద్ద తన పరపతి వాడుకుంటూ జగన్ సర్కార్ కు కంట్లో నలుసుగా మారిపోతున్న రఘురామరాజు మరో వ్యవహారంలో వైసీపీ ప్రభుత్వానికి గండి కొట్టారు. రాష్ట్రంలో టీడీపీని ఇరుకునపెట్టేందుకు వైసీపీ సర్కార్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు ఇది కౌంటర్ గా ఉండటం మరో విశేషం. దీంతో ఇప్పుడు వైసీపీ సర్కార్ విలవిల్లాడుతోంది. అంతిమంగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు వీరిద్దరి పోరు మాత్రం విఘాతంగా మారిపోతోంది.

English summary

ysrcp rebel mp raghurama krishnam has obstructed narega funds coming from central govt to the state as a counter to jagan govt's delay of non-payment of tdp regime narega bills in the state.