'బోసడీకే' పదానికి అర్ధం చెప్పిన రఘురామ- గూగుల్ లో దొరికిందట-మొత్తం రచ్చకే హైలెట్

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో టీడీపీ, వైసీపీ మధ్య సాగుతున్న పొలిటికల్ వార్ లోకి వైసీపీ రెబెల్ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు కూడా దూరారు. తాజాగా ఏపీ సీఎం జగన్, డీజీపీ గౌతం సవాంగ్ ను ఉద్దేశించి టీడీపీ నేత పట్టాభి చేసిన వ్యాఖ్యలపై సర్వత్రా విమర్శలు వస్తున్న నేపథ్యంలో దానిపై వైసీపీ రెబెల్ ఎంపీ రఘురామ రాజు స్పందించారు. పట్టాభి ఏపీ డీజీపీని ఉద్దేశించి వాడినట్లు భావిస్తున్న 'బోసడికే' పదానికి రఘురామ అర్ధం చెప్పారు. దీంతో ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని ఒక్కసారిగా తనవైపుకు తిప్పుకున్నారు.

English summary

ysrcp rebel mp raghurama krishnam raju on today reveals meaning of 'bosadike' which was used by tdp leader to criticize ap dgp recently and leads to tdp offices attacks also.