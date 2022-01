రఘురామ నిర్ణయంలో సడన్ ఛేంజ్ - ఢిల్లీలో మారుతున్న సమీకరణాలు : వైసీపీ ధీమా అదే..!!

Andhra Pradesh

వైసీపీ రెబల్ ఎంపీ రఘురామ తన నిర్ణయం మార్చుకున్నారు. మారుతున్న సమీకరణాలతో రఘురామ సైతం తన నిర్ణయాల్లో మార్పులు చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు రఘురామ రాజు వైసీపీకి పదే పదే ఒక సవాల్ చేస్తూ వచ్చారు. పార్లమెంట్ సమావేశాలు రేపటి నుంచి ప్రారంభం అవుతున్న వేళ... ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ వరకు వైసీసీకి సమయం ఇస్తున్నానని..ఈ లోగా తన పైన అనర్హత వేటు పడేలా ప్రయత్నం చేసుకోవాలని సవాల్ చేసారు. లేకుంటే, తాను 5వ తేదీన రాజీనామా చేస్తానని.. నర్సాపురం నుంచి పోటీ చేస్తానని ప్రకటించారు. కానీ, ఇప్పుడు నిర్ణయం మారింది.

Rebel MP Raghurama decides to resign but said that it will happen on 11th of February instead of 5th